Напрежение, опашки и спорове за стотинки бележат първите пет дни от въвеждането на еврото в малките бензиностанции в Русе. Въпреки че бизнесът получи половин година отсрочка за техническа подготовка, реалността от 1 януари 2026 г. се оказва "технически невъзможна" за част от обектите, а потърпевши отново са клиентите.Едномесечният преходен период, в който левът и еврото циркулират паралелно, се оказва минно поле за собствениците на по-малки обекти. Основният проблем не е валутата, а остарелият софтуер и фискалните устройства, които се затрудняват с прецизното превалутиране.Ситуацията в Русе разкрива системен проблем. Още през лятото на 2025 г. държавата отложи задължителното двойно обозначаване на цените на колонките, именно заради "техническа невъзможност". Днес, шест месеца по-късно, проблемите, които трябваше да бъдат предотвратени, са отложени във времето."Има определено напрежение в работата и сред клиентите. Клиентите масово изразяват недоволство от това, което се прави. Ние също имаме технически проблеми, примерно във фискалните системи, които са одобрени от НАП и от Държавната метрология след десетичната запетая могат да се вкарат само два знака. Има и други проблеми, като това, че, примерно, системите за лоялност не са съотносими към еврото", казва Венсислав Пенгезов, собственик на бензиностанция, в ефира на"При по-голям брой клиенти възниква напрежение, защото се забавя работата, примерно на колонките, сумата се показва в евро, не може да ползваме предзадаване, самото обслужване се забавя, когато са влезли вътре отново на фискалната система, сумите са в евро и в лева, да не кажа, че хилядни от процента плащат в евро в момента", казва още той.Най-сериозният проблем за потребителите е начинът, по който касовите апарати изчисляват цените. Официалният фиксиран курс на еврото е, число с пет знака след десетичната запетая.Собствениците на бензиностанции призовават хората за повече търпение и разбиране към процесите по адаптация към еврото.