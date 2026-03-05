"Ако петролът поскъпне до 100 долара за барел, то цената на бензина на дребно може да достигне 1,50 евро за литър." За това предупреждават от бранша в Русе във връзка с конфликта в Близкия изток."Повишението на горивата за четири дни е около 14 евроцента на литър", заяви Венцислав Пенгезов за БГНЕС.Собственикът на бензиностанция в града коментира, че цените на петрола и горивата се определят от борсовите пазари, затова няма голямо значение на каква цена е бил доставен нефтът в рафинерията преди конфликта в Близкия изток. Той определи обявените от правителството проверки за необосновано повишаване на цените по бензиностанциите като излишни.Пенгезов е на мнение, че ако са налични, трябва да се освободят количества от резерва при създалата се ситуация.Според него, ако поскъпването на петрола продължи и надхвърли 100 долара, е възможно цените на най-масовите горива по бензиностанциите да се доближат или дори да преминат границата от 1 евро и 50 цента за литър.