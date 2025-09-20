Новини
Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край Бъзън
Автор: Георги Кирилов 11:54Коментари (0)77
Социалисти от Русе и Разград заедно положиха цветя на паметника на загиналите ремсисти край с. Бъзън и почистиха зоната около него. Участие взеха над 30 членове и симпатизанти на Българската социалистическа партия от двата областни града като специални гости бяха народният представител Биляна Иванова, кметът на Русе Пенчо Милков, председателят на Общински съвет – Русе акад. Христо Белоев, председателят на Общинския съвет на БСП – Русе Иван Иванов, председателят на Областния съвет на БСП – Русе Тодор Йорданов, председателят на Областния и Общинския съвет на БСП – Разград Николай Пенчев, както и организационният секретар на Изпълнителното бюро на БСП – Разград Павел Русев.

Съвместната инициатива по почистването му, както и на района около него се организира за пореден път от двата областни града и събира на едно място десетки леви хора. Преди да поднесат цветя и да почетат паметта на убитите, социалистите почистиха района като събраха отпадъци, достатъчни да напълнят два контейнера за строители отпадъци.

"Преди дни празнувахме 81 години от победата над човеконенавистния фашизъм. Спомнихме си за онези герои, които не пожалиха себе си и се изправиха срещу ужаса на кафявата чума, за да ни има нас днес. Едни от тях са точно тези четири смели момчета - ремсистите Димитър Цанев, Димитър Георгиев, Стефан Кулов и Цоньо Каракашев, разстреляни тук на 22 януари 1944г.“, каза Павел Русев пред събралите се социалисти.

Приветствие отправиха и общинските председатели на БСП – Русе и БСП – Разград. Николай Пенчев сподели, че като разградчанин е горд, че смели и доблестни хора като младите момчета, чието дело почитаме днес, са родени и развивали своята дейност в Разград и околията. "Наш дълг е да пазим спомена за Димитър Цанев, Димитър Георгиев, Стефан Кулов и Цоньо Каракашев и да го предаваме на идните поколения“, каза той.

Иван Иванов припомни, че благодарение на отдадеността на леви хора като тях днес живеем свободни от фашизма. "Тези млади момчета са живеели с идеала за свободна страна, която развивайки се гарантира солидарността и равенството в обществото. Да следваме завета им и да се стремим към този идеал е най-малкото, което можем да направим днес“, посочи Иванов.






Статистика: