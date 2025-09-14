Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край с. Бъзън

© Русе Медиа Вчера социалисти от Русе и Разград почистиха района около паметника на загиналите ремсисти край с. Бъзън и поднесоха цветя в тяхна памет. В инициативата се включиха десетки членове и симпатизанти на Българската социалистическа партия от двата областни града. Сред гостите бяха народният представител Биляна Иванова, кметът на община Русе Пенчо Милков, председателят на Общински съвет – Русе акад. Христо Белоев, председателят на Общинския съвет на БСП – Русе Иван Иванов, председателят на Областния съвет на БСП – Русе Тодор Йорданов, председателят на Областния и Общинския съвет на БСП – Разград Николай Пенчев, както и организационният секретар на Изпълнителното бюро на БСП – Разград Павел Русев.



Паметникът отбелязва мястото, където на 22 януари 1944 г. без съд и присъда са разстреляни четирима от най-изявените разградски ремсисти. Съвместното почистване и отдаване на почит е традиция за двете организации. Преди да поднесат цветя, социалистите събраха отпадъци, достатъчни да напълнят два контейнера за строителни отпадъци, предава "Русе Медиа".



"Преди дни отбелязахме 9 септември – 81 години от победата над човеконенавистния фашизъм. Днес отдаваме почит на онези герои, които не пожалиха себе си и се изправиха срещу ужаса на кафявата чума. Сред тях са и четиримата ремсисти, разстреляни на това място – Димитър Цанев, Димитър Георгиев, Стефан Кулов и Цоньо Каракашев“, каза Павел Русев.



Общинските председатели на БСП – Русе и БСП – Разград отправиха свои приветствия. Николай Пенчев подчерта гордостта си като разградчанин от смелостта на младите момчета и нуждата споменът за тях да се предава на бъдещите поколения. Иван Иванов припомни, че техният идеал за свободна и солидарна страна остава актуален и днес.



След акцията социалистите посетиха Празника на тортата "Гараш“ в Русе, където запознаха разградските си другари с историята на сладкото изкушение. Двете организации потвърдиха готовността си за нови съвместни инициативи.