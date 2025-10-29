За дванадесета поредна година "София Филм Фест" гостува на русенската публика с богата програма от български и световни филми, събрани в тридневен киноуикенд от 7 до 9 ноември в Пленарна зала на Общината.Събитието се организира от Арт Фест / София Филм Фест и Община Русе, като част от проекта "София Филм Фест на път 2025“, с подкрепата на ИА "Национален филмов център“, Europa Cinemas и Vivacom, съобщи Общината.В програмата са включени новият български филм на Надежда Косева – "Клопка“, впечатляващата международна продукция "Завръщането“ с Рейф Файнс и Жулиет Бинош, носителят на "Оскар“ за анимация "Потоп“, иранската драма "Семената на свещената смокиня“, както и новият филм на Райко Гърлич "Всичко си има край“ и документалният "Мила Родино“ на Станимир Трифонов.Подробности за програмата очаквайте на официалните страници на Община Русе и тази на събитието.Всички прожекции от фестивалната програма са с вход свободен. Други интересни събития в Русе вижте