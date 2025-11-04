Дванадесетото издание на "София Филм Фест в Русе“ стартира на 7 ноември /петък/ с две забележителни киносъбития, които ще открият тридневния празник на киното. Прожекциите ще се осъществят в Пленарна зала на Община Русе при вход свободен.В 18 часа фестивалът ще бъде открит с новия български филм на Надежда Косева – "Клопка“, създаден по сценарий на Боян Папазов. Лентата е съвместна продукция между България и Германия и среща публиката с Божека – човек, който живее в хармония с природата, но се изправя срещу опасен проект за хранилище на ядрени отпадъци. Главната роля изпълнява Александър Трифонов, а специален гост на прожекцията ще бъде режисьорката Надежда Косева, която ще разговаря с русенската публика след филма.В 20:30 часа киноманите ще се насладят на "Завръщането“ – елегантната екранизация на Уберто Пазолини, която събира отново пред камерата Рейф Файнс и Жулиет Бинош в ролите на Одисей и Пенелопа. Филмът е дълбока човешка история за любов, вярност и изкупление – и истинско удоволствие за почитателите на класическото европейско кино.Фестивалът се организира от Арт Фест / София Филм Фест и Община Русе, като част от проекта "София Филм Фест на път 2025“, с подкрепата на ИА "Национален филмов център“, Europa Cinemas и Vivacom, съобщи общината.