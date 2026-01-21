Спад на раждаемостта в Русенско
Най-много раждания има в Акушеро-гинекологичния комплекс към Университетската многопрофилна болница "Канев“ – 796. Там новородените момичета са 403, а момченцата – 393. Четиринайсет семейства са посрещнали близнаци. Най-голямото бебе за годината е родено с тегло 5380 грама, а най-малкото е 680 грама. През отделението по неонатология са преминали 135 недоносени бебета, като 90 процента от тях са изписани напълно здрави. Родените с тегло под 1500 грама са 21 деца. Приетите новородени от други болници през годината са 35. От тях 12 са транспортирани с неонаталната линейка, дарена от "Капачки за бъдеще“, а други 12 бебета са откарани за лечение в специализирани отделения в София. Същевременно близо 3000 пациенти са се доверили на отделението по "Акушерство и гинекология“ за лечение и раждане през миналата година. Расте и броят на гинекологичните операции – както с класически, така и с ендоскопски достъп. На 20 раждания е присъствал и таткото – тенденция, която се увеличава всяка година. В държавната болница "Канев“ ритуалът по измиване на ръцете бе извършен от д-р Ася Шишкова, старшата акушерка Галя Добрикова и акушерките Светлана Андреева и Невяна Николова. В университетската болница
"Медика“ ритуалът за Бабинден изпълниха началникът на отделението по акушерство и гинекология д-р Стела Минчева и старшата акушерка Евгения Йорданова. Д-р Минчева поздрави екипа на болницата и сподели, че все повече семейства избират "Медика“. През изминалата година в частната болница има родилки не само от Русе, но и от съседните области Разград, Силистра и Търговище, както и от Стара Загора, София и Бургас. Проплакалите бебета за 2025 г. са 312, от които 164 момчета и 148 момичета. Екипът на "Медика“ е щастлив, че първото за годината бебе е на техни колеги - д-р Радина Белчева, която е специализант по офталмология и Радослав Дудев – координатор проекти и лекарски асистент.
Същевременно в беленската болница "Юлия Вревска“ ражданията за изминалата 2025 година са 131. Проплакалите там момченца са 68, а момичетата 63.
Гости на празника в двете лечебни заведения бяха още кметът Пенчо Милков и неговият заместник Димитър Недев, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, ректорът на Русенския университет "Ангел Кънчев“ доц. д-р Десислава Атанасова, председателят на Регионалната колегия на професионалистите по здравни грижи гл. ас. д-р Татяна Атанасова, директорът на РЗИ – Русе доц. д-р Александър Парашкевов и началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева.
