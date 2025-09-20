Спад на жертвите на катастрофи в Русенско?

© Областна администрация - Русе Повече от 800 флаера с призив към шофьорите да пазят своя живот и този на останалите в движението бяха разпространени от Областната администрация в Русе сред влизащите в страната през Дунав мост водачи на коли и камиони през последните 24 часа. Инициативата е във връзка с отбелязването на дните за пътна безопасност и Европейската седмица на мобилността. Същевременно областният управител Драгомир Драганов разговаря с множество чуждестранни шофьори, които спираха да си закупят винетка при влизане в България.



"Една катастрофа може да отнеме миг, но последиците ѝ остават завинаги. Затова пътната безопасност означава уважение – към закона, към другия човек, към самия живот. Тя е израз на култура, дисциплина и човечност“, заяви Драганов. Той каза още, че в съвременния свят, в който движението е по-интензивно от всякога, безопасността на пътя е национален приоритет. "Тя е и общо дело – на институциите, на обществото, на всеки от нас. Само когато сме заедно – отговорни и съзнателни – можем да направим пътищата безопасни“, допълни още Драганов. Експерти от институцията пък обясняваха на водачите правата и задълженията им спрямо Закона за движение по пътищата.



Посланието, изписано на флаерите, е "Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата“ и освен на български, е преведено на още 14 езика – английски, френски, немски, испански, португалски, румънски, турски, гръцки, украински, руски, хърватски, чешки, словенски и полски. Целта е по този начин да се привлече вниманието на колкото може повече хора и така да се сведе до минимум броя на пътнотранспортните произшествия и съответно този на загиналите и пострадалите в катастрофи.



Официалната статистика на МВР сочи, че от началото на годината до 10 септември в Русенско са се случили 297 катастрофи с петима загинали и 378 ранени. За сравнение за същия период на миналата година са загинали 11 души, а 359 са били ранени.