Спасиха мъж, покатерил се на покрива на потъващ микробус в Русе

© На кръговото на Свободна зона в Русе пожарникарите помогнаха на мъж, който се е покатерил се на потънал микробус. След спасяването му от водата стана ясно, че е чужденец и няма документи.



Водачът на буса е избягал и го е оставил. На място е извикан екип на "Гранична полиция", който да изясни статуса му, предаде bTV.



Наводнени пътни участъци има и към "Дунав мост" и лечебни заведения в Русе, но към момента няма данни за бедстващи хора. Екипи на фирмата за чистота продължават с почистването на шахтите и отводняването заедно с пожарната.