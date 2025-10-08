Новини
Спасиха мъж, покатерил се на покрива на потъващ микробус в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 15:34
©
На кръговото на Свободна зона в Русе пожарникарите помогнаха на мъж, който се е покатерил се на потънал микробус. След спасяването му от водата стана ясно, че е чужденец и няма документи.

Водачът на буса е избягал и го е оставил. На място е извикан екип на "Гранична полиция", който да изясни статуса му, предаде bTV.

Наводнени пътни участъци има и към "Дунав мост" и лечебни заведения в Русе, но към момента няма данни за бедстващи хора. Екипи на фирмата за чистота продължават с почистването на шахтите и отводняването заедно с пожарната.






Статистика: