Млад сокол бе спасен от измръзване в центъра на Русе след бърза намеса на граждани и институции тази сутрин. Птицата е открита в безпомощно състояние в района на Драматичен театър "Сава Огнянов", като в акцията по спасяването ѝ ключова роля изиграха случайни минувачи и театрални служители.Инцидентът е станал в ранните часове на деня, когато температурите в крайдунавския град паднаха под минус 12 градуса. Птицата е била забелязана от работник на близкия строителен обект, който пръв е реагирал на бедстващото животно. С помощта на екипа на театъра, соколът е бил прибран на топло във фоайето на културната институция.След първоначалните грижи, от театъра са потърсили съдействие от Регионалния исторически музей – Русе. Музейните специалисти са осъществили връзка с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе."Експертите от Екоинспекцията се отзоваха на минутата и взеха птицата за преглед и грижи", съобщиха от Драматичния театър, като подчертаха бързата реакция на екипа.В момента птицата е под наблюдението на ветеринарни специалисти, които ще оценят общото ѝ състояние преди да преценят дали може да бъде върната в естествената ѝ среда. Подобни инциденти с диви птици в градска среда не са прецедент през зимните месеци, когато ниските температури и липсата на храна правят животните уязвими.