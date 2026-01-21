Спасиха премръзнало соколче в Русе
Инцидентът е станал в ранните часове на деня, когато температурите в крайдунавския град паднаха под минус 12 градуса. Птицата е била забелязана от работник на близкия строителен обект, който пръв е реагирал на бедстващото животно. С помощта на екипа на театъра, соколът е бил прибран на топло във фоайето на културната институция.
След първоначалните грижи, от театъра са потърсили съдействие от Регионалния исторически музей – Русе. Музейните специалисти са осъществили връзка с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе.
"Експертите от Екоинспекцията се отзоваха на минутата и взеха птицата за преглед и грижи", съобщиха от Драматичния театър, като подчертаха бързата реакция на екипа.
В момента птицата е под наблюдението на ветеринарни специалисти, които ще оценят общото ѝ състояние преди да преценят дали може да бъде върната в естествената ѝ среда. Подобни инциденти с диви птици в градска среда не са прецедент през зимните месеци, когато ниските температури и липсата на храна правят животните уязвими.
