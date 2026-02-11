Безплатни гинекологични прегледи ще има през следващата седмица в Университетската болница "Канев“, съобщи говорителят на лечебното заведение Стела Кръстева, предаде БТА."Понякога отлагаме грижата за собственото си здраве, заради работа, ангажименти или просто липса на време. А именно редовният гинекологичен преглед е една от най-важните стъпки за спокойствие и увереност“, отбеляза Кръстева.Тя уточни, че безплатните прегледи в диагностично-консултативния кабинет на акушеро-гинекологичния комплекс са част от кампанията за профилактика и грижа за женското здраве на болница "Канев“.Прегледите ще са всеки ден от 16:00 до 18:00 часа, като на 16 февруари, понеделник, ще се извършват от д-р Филипа Дакова, на 17 февруари, вторник, от д-р Теодор Ганев, на 18 февруари, сряда, от д-р Александър Ангелов, на 19 февруари, четвъртък, от д-р Лиляна Йорданова, на 20 февруари, петък, от д-р Галина Георгиева. Записването за всички дати може да бъде осъществено на 12 февруари, четвъртък, от 10:00 до 12:00 часа на телефон 082 887 505, съобщи още Стела Кръстева.Тя припомни, че именно редовните профилактични прегледи са ключови за ранното откриване и навременното лечение на гинекологични заболявания.