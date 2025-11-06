Специализирани консултации за настоящи и бъдещи родители следващата седмица в Русе
© Община Русе
Събитието е част от програма "Академия за родители към Община Русе" и е посветено на най-важните въпроси, свързани с ранното детско развитие. То е насочено към настоящи и бъдещи родители на деца до две години.
Първата тема на срещата ще бъде "Физическо развитие на бебето и детето от 0 до 24 месеца – норми и отклонения", която ще представи д-р Венета Немецова от УМБАЛ "Медика". Родителите ще получат професионална информация за етапите на физическото развитие в първите две години от живота на детето, как да разпознават нормалното развитие и кога да потърсят медицинска консултация.
Втората тема ще се фокусира върху "Позициониране, носене и сън - как правилните пози помагат на бебето да расте здраво и уверено". Лектор ще бъде Радостина Яковчева, кинезитерапевт в екипа по Ранно детско развитие към детските ясли, която ще сподели практически съвети за правилното позициониране на бебето в различни ситуации, ергономично носене и създаване на здравословни навици за сън.
По третата тема -"Ние тръгваме на детска ясла", ще говори Михаела Бонева, социален педагог в екипа по Ранно детско развитие към детските ясли. Родителите ще научат как да подготвят детето и семейството за важния етап на адаптация към детската ясла, как да се справят с тревожността и да изградят доверие.
Участието в събитието е безплатно, съобщи Община Русе. Покананеи са всички заинтересовани родители, настоящи и бъдещи, които искат да получат експертни познания и практически умения за отглеждане на здрави и щастливи деца.
