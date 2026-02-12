За десета поредна година в навечерието на 14 февруари в Русе бе открита изложба, посветена на виното, любовта и българските традиции. Експозицията, в която участват 15 автори с около близо 90 картини, е подредена в малката изложбена зала на "Борисова“ 6 и ще може да бъде разгледана до 25 февруари. Малко преди откриването с творбите на художниците се запозна заместник- областният управител Георги Георгиев. По негови думи изложбата представя три символа, които по свой начин разказват една и съща история, а именно за човешкия стремеж да съзижда, да пази и да споделя."Лозата ни напомня за корените и постоянството, виното – за търпението и зрелостта, традициите – за паметта и приемствеността, а любовта – за силата, която свързва всичко в едно хармонично цяло“, каза Георгиев. "Нека тази изложба бъде повод за тих размисъл за ценностите, които ни обединяват и ни помагат да израстваме – заедно и с грижа един към друг. Експозицията ни показва, че истинското богатство не е в притежанието, а в способността да ценим, да пазим и да споделяме“, допълни още заместник-областният управител Георгиев."Истинското изкуство превръща хаоса във форма, емоцията в послание и преживяването в знание към истината, красотата и човешкото достойнство. Затова силата на изкуството днес не е само в това, което показва, а в това, което пробужда – стремеж към разбиране за мястото ни в социума. Нека помним, че човекът оставя най-трайната следа не с думите си, а с това, което изгражда в света около себе си“, заяви още Георги Георгиев.На самото откриване дойде и директорът на отдел "Образование и култура“ в Община Русе Цветослав Димитров. "Вашите платна ни напомнят, че в основата на всяко голямо дело стои любовта а в основата на всеки успех – уважението към наследството. Темата, която сте избрали, носи в себе си топлината на българския дух, силата на вдъхновението и онази неподправена емоция, която изкуството умее да съхранява през времето. Убеден съм, че тази изложба ще се превърне в празник за сетивата и душата – пространство, в което цветът, формата и посланието ще разкажат истории за красотата на живота и за богатството на нашето културно минало“, каза от своя страна Димитров и връчи поздравителен адрес на председателя на местното дружество на художниците Николай Колев. "Благодаря на участващите художници за смелите им решения в живописта и за приноса им към утвърждаването на Русе като град на изкуството. Произведенията им вдъхновяват, събуждат спомени и ни карат да вярваме, че творците могат да променя света около нас“, допълни още Цветослав Димитров."Надявам се, че през тази изложба ще усетите част от вътрешното пътешествие, през което преминаваме ние художниците и ще намерите за себе си нещо, което да Ви вдъхнови, развълнува и накара да погледнете света с нови очи“, каза председателят на местното дружество на художниците Николай Колев. "Когато рисуваме – аз и моите колеги, търсим не просто изображение, а връзка – между нас и света, между зрителя и неговите емоции“, подчерта Колев.Повечето от картините са тематични и не са показвани досега.Акцент е поставен предимно върху натюрморта, портретите, пейзажи, композиции и рисуване върху стъкло, като всички картини са пряко свързани с тематиката. Сред методите, на които са заложили художниците, маслените бои, акварела и акрилните бои. За пореден като част от експозицията бяха представени и авторски лампи от стари и непотребни предмети, дело на Александър Първанов. Той от години, в свободното си време се занимава с това да използва най-различни части, за да им вдъхва нов живот и предназначение в уникални произведения на изкуството. Постепенно през годините се е запалил по изработването на лампи от подръчни материали.