Спешна нужда от кръводарители за УМБАЛ "Канев"

© iStock Отделението по Трансфузионна хематология на УМБАЛ "Канев“ се нуждае спешно от кръводарители от всички кръвни групи. Това съобщиха от многопрофилната болница.



Ако сте здрави и сте между 18 и 65 години, отделете само 30 минути – те може да означават цял живот за някого. Можете да дарите кръв всеки делничен ден от 7:30 до 12:00 ч.



Вашият жест ще спаси живот.