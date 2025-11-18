На 17 ноември 2025 г., малко преди 13:00 ч., автопатрул на РУ – Сливо поле е извършил полицейска проверка в с. Кошарна, като на ул. "Васил Левски“ в селото е спрял лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от мъж на 31 г.В хода на проверката е установено, че моторното превозно средство не е собственост на водача, като е изяснено, че колата е със служебно прекратена регистрация поради липса на сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност“.На водача са съставени два акта за нарушение по Закона за движението по пътищата и един акт по Кодекса за застраховането. Материалите по случая са предадени на разследващ полицай и е образувано досъдебно производство с оглед изясняване на деяние по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс, съобщи полицията.