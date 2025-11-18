Спипаха шофьор без застраховка в Кошарна
В хода на проверката е установено, че моторното превозно средство не е собственост на водача, като е изяснено, че колата е със служебно прекратена регистрация поради липса на сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност“.
На водача са съставени два акта за нарушение по Закона за движението по пътищата и един акт по Кодекса за застраховането. Материалите по случая са предадени на разследващ полицай и е образувано досъдебно производство с оглед изясняване на деяние по чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс, съобщи полицията.
