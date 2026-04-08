Ето къде няма да има ток в Русе през следващите дни. Представяме ви бюлетина за планови прекъсвания на ЕРП-Север.

Сряда 08.04.2026

Русе

На 08.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Русе,кв."Здравец - Изток"; блокове : "Дилянка","Латинка","Ралица","Ясен","Детелина","Ела","Мак","Явор","Бреза" ,"Чинар" вх.А и Б," Енергетик" 1 и 2 ,"Глинка" ,"Добри Чинтулов" ,"Мусоргски" ,"Чайковски" ,Училище "Фридри Шилер" ,улици: "Измаил" 1 и 5 ,"Котовск" (от Данъчното до бараките с/у У-ще Фридри Шилер и м/у бл.Мак и бл.Ясен) ,бул. "Липник" 64 (шивашка фирмма и Зази и ко), 72 (тото), 88 (комплекс Империал, СБА, механа "Елит", Общински пазари, бараките пред ДКЦ - 2), 121, 123 (Сити мед, бензиностанция "Газпром", ф-ма Колорит); трафопостове: "Латинка","Ела","Ясен","Чинар","Търговски център","Енергетик","Мусоргски","Чайковски".

На 08.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Русе, кв. "Здравец - Изток".

На 08.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Русе кв."Дружба-1", блокове: 1; 2; 3- вх.Б,В,Г,Д,Е,Ж,З; 7; жилищна кооперация на ул. "Цанко Церковски"12; фирмите: "Технополис България" ЕАД - магазин и ФВЕЦ бул."Христо Ботев"; "СИЛВЕНА-РУСЕ" ЕООД-бл.1,вх.З; "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕНД КО КД-ул."Стрешер планина"; ЕТ "МИЛЕН ВАСИЛЕВ НИКОДОЛИ 2"; "ОБЩИНА РУСЕ"-Светофарна уредба кв. "Дружба-1"-до магазин "24 часа"(бул. "В.Левски" и "Д. Груев"); "МОЯ ЗЕМЯ" ЕООД -магазин "Практис"ул."Стрешер планина"; "СТОУН - 83" ЕООД- бл.1,вх.А; БЕХАТ ЮСМЕНОВ РЕДЖЕБОВ-строителен обект до бар "Шесто чувство"; ЕТ" ЕШРЕФ СЮЛЕЙМАНОВ-ШЕРИ-9"; "ВЕЛЕС" ООД-кафе бар; "ЛИВИАН" ЕООД-ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧЕН САЛОН; "ДЖИНГО-2020" ООД до бл.2; "АРМЕКС 78" ЕООД-автомивка бул."Васил Левски"; "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД-комуникационен шкаф бл.3; СУ" ВАСИЛ ЛЕВСКИ"; "ИЛИЯ ПЕТРОВ ПЕТРОВ"-спортна площадка бул."Васил Левски"; ЕТ" СЕЛИКО-СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА"-кафе бар; ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЛАМБЕВА-гаражи; "ПЕКАРНА ФИЛАДЕЛФИЯ" ООД-ул."Гео Милев"; "ПРИСТАТРЕЙД" ООД-ул."Гео Милев"; "ЛИАНИ 07" ЕООД; ЕТ" ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ШОНЕ"; "НИМЕКС-07" ЕООД; "ПЕСТА 74" ЕООД; "РОСЕН ХРИСТОВ - 2012" ЕООД; "ТЪРГОВСКА БАЗА" ЕООД; "ОПАЛ ИСТ" ООД; "БТК" EАД-пощенски клон и АТЦ кв."Дружба1"; "ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕД.ПОМОЩ"-бул."Васил Левски"; "КРИСТИЯН ШУУЗ" ЕООД-Битов комбинат; "ТЪРНОВОФАРМА" ООД-Битов комбинат; "ЛЕДЪРС РУСЕ" ЕООД-Битов комбинат; "ЯНКО МАРИНОВ ХРИСТАКОВ"-Битов комбинат; "КАЛИМАН РТ" АД-Битов комбинат; "САШ-Н" ЕООД; "НЕДЕЛЧЕВА КД ВИТТА-КД - ПОЛИНА ДИМИТРОВА"-Битов комбинат; "ШЕЛФ" ООД-бензиностанция и ФВЕЦ-бул."Христо Ботев"; Фризьорски салон – ул."Гео Милев"; ЕТ " Суванджиеви"– ул."Гео Милев"; "АПИДП Д-Р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ"-ЕООД; "СИТИБИЛДИНГ" ЕООД; "ДАН ТРАНС - БЯЛА" ЕООД; "ВЕЛДИРА" ЕООД; "ГЕБ - 16" ЕООД; и абонатите, захранени от трафопостовете: 101;102;103;104;111;105; "Импулс"; "Битов комбинат" на извод "Китен".

На 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Брестовица, ТП 1, ул. "Първи май", ул. "Васил Левски", ул. "Нов живот", ул. 4Кирил и Методи, ул. "Ангел Кънчев".

В периода 06.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Сливо, поле кв. Сливица: ТП 2 Сливица и улици: "Ивайло", "Стоян Пенчев", "Мадара", "Трети Март", "Росица", "Искър", "Пирин", "Дружба ", "Огоста", "Вит", "Добруджа", "Марица", "Вежен", "Шести Септември", "Бр. Миладинови".

На 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Мартен: ТП-3 и улици : "Ясна Поляна", "България", "Страхил Войвода", "Бузлуджа", "Чавдар Войвода", "Георги Бенковски", "Ильо Войвода", "Отец Паисий", "Никола Й. Вапцаров", "Иван Вазов".

В четвъртък няма да има прекъсвания за тази област.