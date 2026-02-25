Спират движението по "Дунав мост" при Русе
От натоварения трафик по съоръжението е компрометирана старата и не ремонтирана настилката и дейности сега се предприемат, за да се осигури безопасността на движение. По време на работата всички автомобили ще изчакват на място.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.
