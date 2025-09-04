Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Спират движението по Дунав мост утре
Автор: Емануела Вилизарова 12:09Коментари (0)37
© МРРБ
Движението на всички видове моторни превозни средства ще бъде спряно през Дунав мост при Русе – Гюргево за час утре сутринта, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той поясни, че това ще се случи между 06.30 и 07.30 часа сутринта, като периодът е избран така, че да не влияе съществено на трафика.

Драганов уточни още, че движението ще бъде спряно двупосочно, защото е необходимо преместване на фургоните със строителни материали, както и на тези, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението. От утре основният ремонт на Дунав мост при Русе ще продължи със строителни дейности в 320-метров участък в платното в посока Румъния. В момента завършва ремонтът в платното за България и по него ще бъде пренасочен трафикът по съоръжението от утре. На този етап по новото трасе предстои полагане на маркировка.

От Областната администрация припомнят, че основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи, като на обекта се работи ежедневно. Първо се ремонтира част от едното платно, а след това и другото, а работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се извършват строителни дейности.

Още по темата: общо новини по темата: 135
03.09.2025 »
06.08.2025 »
31.07.2025 »
23.07.2025 »
16.07.2025 »
05.07.2025 »
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
16:53 / 02.09.2025
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
10:34 / 02.09.2025
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
09:59 / 02.09.2025
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
14:55 / 02.09.2025
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
12:18 / 02.09.2025
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
14:03 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
16:53 / 02.09.2025
Актуални теми
Президентски избори 2026 година
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: