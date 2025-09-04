ЗАРЕЖДАНЕ...
|Спират движението по Дунав мост утре
Драганов уточни още, че движението ще бъде спряно двупосочно, защото е необходимо преместване на фургоните със строителни материали, както и на тези, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението. От утре основният ремонт на Дунав мост при Русе ще продължи със строителни дейности в 320-метров участък в платното в посока Румъния. В момента завършва ремонтът в платното за България и по него ще бъде пренасочен трафикът по съоръжението от утре. На този етап по новото трасе предстои полагане на маркировка.
От Областната администрация припомнят, че основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи, като на обекта се работи ежедневно. Първо се ремонтира част от едното платно, а след това и другото, а работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се извършват строителни дейности.
