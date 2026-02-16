В периода 16.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:- с. Ряхово: ТП 2, улици: "Тинтява", "Любчо Баръмов", "Ропотамо", "Васил Левски", "Огоста", "Дунав", "Шипка", "Д-р П. Григоров", "Димитър Благоев", "Генерал Заимов", "Д-р Петър Берон", "Тодорка Атанасова", "Църковна Независимост", съобщиха от "Електроразпределение Север".На 17.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:- гр. Сливо поле: ТП 1 Сливо поле, улици: "България", "Младост", "Тунджа", "Пазарна", "Оборище", "Ст. Караджа", "Чавдар Войвода", "Раковски", "Пролет", "Демокрация", "Търговски център".В периода 16.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:- с. Ряхово: ТП 2, улици: "Тинтява", "Любчо Баръмов", "Ропотамо", "Васил Левски", "Огоста", "Дунав", "Шипка", "Д-р П. Григоров", "Димитър Благоев", "Генерал Заимов", "Д-р Петър Берон", "Тодорка Атанасова", "Църковна Независимост".