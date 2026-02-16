Спират тока в част от Русенско до 20 февруари
©
- с. Ряхово: ТП 2, улици: "Тинтява", "Любчо Баръмов", "Ропотамо", "Васил Левски", "Огоста", "Дунав", "Шипка", "Д-р П. Григоров", "Димитър Благоев", "Генерал Заимов", "Д-р Петър Берон", "Тодорка Атанасова", "Църковна Независимост", съобщиха от "Електроразпределение Север".
На 17.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
- гр. Сливо поле: ТП 1 Сливо поле, улици: "България", "Младост", "Тунджа", "Пазарна", "Оборище", "Ст. Караджа", "Чавдар Войвода", "Раковски", "Пролет", "Демокрация", "Търговски център".
В периода 16.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
- с. Ряхово: ТП 2, улици: "Тинтява", "Любчо Баръмов", "Ропотамо", "Васил Левски", "Огоста", "Дунав", "Шипка", "Д-р П. Григоров", "Димитър Благоев", "Генерал Заимов", "Д-р Петър Берон", "Тодорка Атанасова", "Църковна Независимост".
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Смениха датата за отварянето на Центъра за безплатна правна помощ...
14:12 / 15.02.2026
Жълт код за опасно време днес в Русе
08:47 / 15.02.2026
Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
19:53 / 14.02.2026
Локомотив на товарен влак се запали в Русе
18:19 / 14.02.2026
До часове - дъжд, студ, сняг и силен вятър
13:06 / 14.02.2026
Хилядолетната история на Русе е събрана в нов 23-минутен документ...
12:28 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.