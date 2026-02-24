В периода 23.02.2026 г. – 27.02.2026 г. в части на община Сливо поле ще бъде прекъсвано електрозахранването заради неотложни и планирани ремонтни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия. Прекъсванията ще бъдат в часовете между 9:00 ч. и 16:30 ч., като на някои места ще важат и по-кратки интервали, съобщиха от "Електроразпределение Север".Най-продължителни ще бъдат спиранията в периода 23.02.2026 г. – 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., в гр. Сливо поле, кв. Сливица – ТП-1 Сливица и улици: "Олимпи Панов“, "Вежен“, "Ропотамо“, "Леон Таджер“, "Тунджа“, "Странджа“, "Крайна“, "Марица“, "Дружба“, "Черно Море“, "Георги Мамарчев“, "Стоян Пенчев“.В същия период – 23.02.2026 г. – 27.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., без ток ще бъдат и абонатите в с. Ряхово, захранени от ТП 2 Ряхово, намиращи се на улици: "Тинтява“, "Любчо Баръмов“, "Ропотамо“, "Васил Левски“, "Огоста“, "Дунав“, "Шипка“, "Д-р П.Григоров“, "Димитър Блаоев“, "Генерал Заимов“, "Д-р Петър Берон“, "Тодорка Атанасова“, "Църковна Независимост“.В периода 24.02.2026 г. – 25.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването в с. Николово, БКТП Т -16 Николово, кл. 3.Допълнително, на 24.02.2026 г., от 9:00 ч. до 12:30 ч., токът ще бъде спрян и в гр. Сливо поле за абонатите, захранени от ТП 1 Сливо поле, намиращи се на улици: "България“, "Младост“, "Тунджа“, "Пазарна“, "Оборище“, "Ст. Караджа“, "Чавдар войвода“, "Раковски“, "Пролет“, "Демокрация“, "Търговски център“.Прекъсванията са във връзка с ремонтни дейности по електроразпределителната мрежа.