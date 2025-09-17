Спират топлоподаването в Русе за няколко дни

© Заради неотложни ремонти по магистрален топлопровод временно ще бъде спряна топлата вода в район "Здравец-Изток“, информират от "Топлофикация Русе".



Топлоснабдяването ще бъде прекъснато за периода от 22 ч. на 28 септември до 24 ч. на 5 октомври за обекти, намиращи се между бул. "Липник“, бул. "България“ и ул. "Юндола“.



Допълнителна информация може да получите на денонощния телефонен номер на диспечерска служба (082)841 905.