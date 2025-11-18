Спират водата на две улици в Две могили
Причината за неудобството е изпълнението на обект "Реконструкция на водопроводи... по ул. "Дружба“, бул. "България“ и ул. "Камчия“ в гр. Две могили“, уточняват от ВиК.
От дружеството информират, че в посочения 9-часов интервал нормалното водоподаване ще бъде нарушено в следните зони:
ул. "Дружба“ (от № 2 до № 56);
ул. "Елба“ № 2.
Възможни са смущения във водоподаването и във високите части на града, предупреждават още от "Водоснабдяване и канализация" – Русе.
"Предварително се извиняваме за евентуалните неудобства и Ви благодарим за разбирането", се посочва в официалното съобщение на дружеството.
Още от категорията
/
Обществените нагласи към миграцията в България ще бъдат обсъдени на форум в Русе следващата сряда
11.11
С тържество под наслов "За любовта и словото" СУПНЕ "Фридрих Шилер" – Русе отбеляза патронния се празник
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Откриха тяло на мъж в Русенско, по него са открити увреждания от ...
17:45 / 17.11.2025
Силно представяне на "Локомотив"-Русе с 18 медала от международен...
15:47 / 17.11.2025
Женският волейбол се завърна в Русе – предстои първи домакински д...
15:19 / 17.11.2025
Пореден случай: Спипаха дрогиран младеж зад волана в центъра на Р...
13:37 / 17.11.2025
Пожар унищожи сграда на фирма в Русе
12:35 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.