"Водоснабдяване и канализация" ООД – Русе съобщи, че ще наруши водоподаването в части от град Две могили. Планираното прекъсване ще бъде на 20 ноември 2025 г. (четвъртък) и ще продължи от 8:00 до 17:00 часа.Причината за неудобството е изпълнението на обект "Реконструкция на водопроводи... по ул. "Дружба“, бул. "България“ и ул. "Камчия“ в гр. Две могили“, уточняват от ВиК.От дружеството информират, че в посочения 9-часов интервал нормалното водоподаване ще бъде нарушено в следните зони:ул. "Дружба“ (от № 2 до № 56);ул. "Елба“ № 2.Възможни са смущения във водоподаването и във високите части на града, предупреждават още от "Водоснабдяване и канализация" – Русе."Предварително се извиняваме за евентуалните неудобства и Ви благодарим за разбирането", се посочва в официалното съобщение на дружеството.