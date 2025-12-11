Спират водата в част от град Две могили заради ремонт на водопровод
Водоподаването ще бъде нарушено в часовия диапазон от 11:00 до 18:00 часа. Засегнати от ремонтните дейности ще бъдат домакинствата, намиращи се на следните адреси:
- улица "Стара планина";
- улица "Рила";
- улица "Пирин";
- улица "Дружба" (в участъка от номер 48 до номер 56).
От дружеството уверяват, че екипите ще работят максимално бързо за възстановяване на нормалното водоподаване.
"Предварително се извиняваме за евентуалните неудобства и Ви благодарим за разбирането", заявиха от ВиК - Русе в официалното си съобщение до потребителите.
Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
