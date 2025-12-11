Част от жителите на град Две могили ще останат временно без вода утре, 12 декември. Причината е планово пресвързване на реконструиран участък от водопроводната мрежа в града, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе.Водоподаването ще бъде нарушено в часовия диапазон от 11:00 до 18:00 часа. Засегнати от ремонтните дейности ще бъдат домакинствата, намиращи се на следните адреси:- улица "Стара планина";- улица "Рила";- улица "Пирин";- улица "Дружба" (в участъка от номер 48 до номер 56).От дружеството уверяват, че екипите ще работят максимално бързо за възстановяване на нормалното водоподаване."Предварително се извиняваме за евентуалните неудобства и Ви благодарим за разбирането", заявиха от ВиК - Русе в официалното си съобщение до потребителите.