Административното обслужване в звеното "Български документи за самоличност" при РУ – Ветово ще бъде временно преустановено на 26 и 27 март 2026 г. (четвъртък и петък), информират от полицията.Причината е преместване на звеното в нови помещения в рамките на същата сграда, както и транспортиране и инсталиране на необходимото оборудване и техника.През посочения период ще се извършва единствено връчване на вече изготвени документи, като няма да се приемат заявления за издаване на нови лични документи.От ОДМВР – Русе уточняват, че при необходимост гражданите могат да ползват услугите на останалите звена "Български документи за самоличност" на територията на областта. Това включва звената в районните управления, сектора в сградата на дирекцията в Русе, както и Центъра за административно обслужване в ж.к. "Дружба".