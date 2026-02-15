Спор между Общината и Русенска митрополия за паметник на Патриарх Неофит
През лятото на 2025 г. Общинският съвет единодушно реши площадът пред храм "Всех Святих" да носи името на покойния духовен водач, а на мястото да бъде поставен негов бюст. Инициаторите определят това като израз на гражданска признателност към човек, превърнал се в символ на духовно единение. В подкрепа на идеята граждани събраха над 76 хиляди лева чрез дарителски кампании.
В края на януари обаче митрополията изпрати писмо до местната власт, в което заяви, че решението не е съгласувано с Българска православна църква и няма да бъде прието. Оттам предупредиха, че ако проектът бъде реализиран без тяхното одобрение, духовници няма да участват в общински чествания.
Вносителят на предложението Росица Георгиева подчерта в ефира на NOVA, че изграждането на паметници в публична среда е правомощие на общинските власти и не цели противопоставяне на църквата. Политически сили в местния парламент също защитиха решението и определиха ултиматума като недопустим.
За излизане от ситуацията се очаква създаване на консултативен съвет с участие на общинари, представители на митрополията, теолози и граждани. Първият знак дали ще има сближаване между страните ще бъде участието на духовници в честванията по повод Освобождението на Русе на 20 февруари.
