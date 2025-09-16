Спортен клуб "Дунав" организира кастинг за млади тенисисти

© Спортен клуб по тенис на маса "Дунав" с подкрепата на Община Русе организира на 20 септември специален "Кастинг за Шампиони", насочен към деца на възраст от 6 до 10 години. Събитието, което ще започне в 10 часа в залата по тенис на маса на ул. "Щип" 4, цели да привлече най-малките към един от най-динамичните и интересни спортове - тениса на маса, като им предостави възможност да се запознаят с основите на играта и да открият своя потенциал.



Участниците ще имат възможност да наблюдават демонстрации от Анита Петкова - национален състезател до 19 години, както и от млади тенисисти на клуба. Необходимо е присъстващите да си носят чисти маратонки за зала или бутилка с вода.



Родителите могат да записват децата си до 18 часа на 18 септември (четвъртък) на тел.: 0886 540 887 - Стефан Лъвчиев или по имейл: sktm.dunavruse@abv.bg



