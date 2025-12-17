Изграждат реплика на "Римска гробница мавзолей“ в землището на с. Бабово и създаването на комплексен панорамен велосипеден маршрут с инфраструктура за туристически атракции "ЕвроВело6“ между Сливо поле и Бръшлен, съобщават от Областната администрация в Русе.И двете концепции са част от проект "Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027, код на процедура BG16FFPR003-2.006. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месец, а общата му стойност е 1 999 695.18 лв.Поради стратегическото значение на проекта за региона, пресконференцията ще бъде открита от областния управител Драгомир Драганов. На нея ще присъства кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов, който ще представи в подробности описаните дейности, както и заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова, тъй като Общинската администрация са водещ партньор по проекта и имат ключова роля в неговото изпълнение.Комплексният панорамен велосипеден маршрут е планиран така, че да дава възможност в спокойно темпо, за начинаещи, да бъдат изминати на велосипед 20 километра. За по-опитните колоездачи, маршрутът предлага приятен разнообразен маршрут с възможност да се запознаят по-отблизо с културата на Римския лимес и природата по долното течение на р. Дунав. Ще бъде създадена възможност за оформяне на спирка на електрически автобус от и до гр. Русе. Ще бъде изградено и къмпинг-пространство със съответстващата инфраструктура, благоустрояване и оформяне на паркова зона край село Ряхово. На мястото ще бъдат поставени табели с информация за р. Дунав и нейното уникалното биоразнообразие.Туристическият обект ще бъде захранван чрез възобновяеми енергийни източници. Колкото до самата гробница, която е с потенциал за статут на единична археологическа недвижима културна ценност с категория ,,национално‘‘ значение под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘,създаването на репликата ще позволи на туристите да съпреживеят реалността, духа и бита на древните римляни по българските земи.