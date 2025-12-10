Сподели close
По информация на "Русе Медия" 30-годишният мъж, който пострада при тежката катастрофа снощи в Русе, е стабилизиран, съобщават от УМБАЛ "Канев". Той е опериран и е настанен в интензивното хирургично отделение, като животът му е извън опасност.

Припомняме, че инцидентът стана снощи на моста над бул."България" на Охлюва. Лекият автомобил "Фолксгваген" с шуменска регистрация се е движил по ул."Стефан Стамболов" към Охлюва, когато се е забил челно в стълб от контактната тролейбусна мрежа.

На място са били изпратени екипи на полицията, пожарна и Спешна помощ. Пострадал е 30-годишният водач, на когото са издадени талони за кръвни проби за алкохол и наркотици.

Причините за катастрофата се изясняват.