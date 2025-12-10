Стабилизираха 30-годишния мъж след тежката катастрофа в Русе
© Русе Медия
Припомняме, че инцидентът стана снощи на моста над бул."България" на Охлюва. Лекият автомобил "Фолксгваген" с шуменска регистрация се е движил по ул."Стефан Стамболов" към Охлюва, когато се е забил челно в стълб от контактната тролейбусна мрежа.
На място са били изпратени екипи на полицията, пожарна и Спешна помощ. Пострадал е 30-годишният водач, на когото са издадени талони за кръвни проби за алкохол и наркотици.
Причините за катастрофата се изясняват.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ветово напълни пощада с протестиращи в подкрепа на правителството...
19:59 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.