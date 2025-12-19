Ръководството на Детска градина "Пролет" от русенското село Червена вода заедно с възпитаници на детското заведение посетиха офиса на "М-Газ' ЕООД, за да изразят благодарност за реализираната модернизация на отоплителната система на детската градина. По време на срещата децата връчиха на екипа на дружеството свои рисунки на тема "Топлина и уют", както и сертификат за признателност в знак на благодарност за оказаната подкрепа, който беше приет от финансовия директор на дтужеството Илияна Йорданова.От ръководството на детската градина определиха приноса на компанията като израз на социална отговорност и съпричастност към нуждите на местната общност. Директорът на ДГ "Пролет" Станислава Дончева заяви, че благодарение на новоизградената отоплителна система за първи път от 30 години коледното тържество ще се проведе в отоплен салон. Това създава възможност децата и техните родители да присъстват на празника при комфортни условия.Проектът бе реализиран през октомври чрез дарение в размер на 88 000 лева от "М-Газ" ЕООД в партньорство със SOCAR – държавната петролна и газова компания на Република Азербайджан, и Община Русе. В рамките на инициативата близо 50-годишната отоплителна инсталация на детската градина бе изцяло подменена с модерна и високоефективна система на природен газ. Извършената модернизация води до около 50% по-ниски разходи за отопление и значително подобрява условията за обучение и работа за децата и служителите на детската градина.Проектът е част от стратегията на "М-Газ" ЕООД за хибридна газификация на обществени сгради в райони без изградена газопреносна мрежа и включва цялостно проектиране и изграждане на инсталация за компресиран природен газ (КПГ), ново котелно помещение и съвременна отоплителна мрежа.От дружеството посочиха, че посещението на децата и предоставените рисунки са израз на положителния социален ефект от реализирания проект и неговия принос за местната общност.