Станислава Дончева: Децата празнуват на топло за първи път от 30 години
© Община Русе
От ръководството на детската градина определиха приноса на компанията като израз на социална отговорност и съпричастност към нуждите на местната общност. Директорът на ДГ "Пролет" Станислава Дончева заяви, че благодарение на новоизградената отоплителна система за първи път от 30 години коледното тържество ще се проведе в отоплен салон. Това създава възможност децата и техните родители да присъстват на празника при комфортни условия.
Проектът бе реализиран през октомври чрез дарение в размер на 88 000 лева от "М-Газ" ЕООД в партньорство със SOCAR – държавната петролна и газова компания на Република Азербайджан, и Община Русе. В рамките на инициативата близо 50-годишната отоплителна инсталация на детската градина бе изцяло подменена с модерна и високоефективна система на природен газ. Извършената модернизация води до около 50% по-ниски разходи за отопление и значително подобрява условията за обучение и работа за децата и служителите на детската градина.
Проектът е част от стратегията на "М-Газ" ЕООД за хибридна газификация на обществени сгради в райони без изградена газопреносна мрежа и включва цялостно проектиране и изграждане на инсталация за компресиран природен газ (КПГ), ново котелно помещение и съвременна отоплителна мрежа.
От дружеството посочиха, че посещението на децата и предоставените рисунки са израз на положителния социален ефект от реализирания проект и неговия принос за местната общност.
