На 25 февруари започват строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на сградите в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания "Милосърдие“ на ул. "Белмекен“ 16, съобщи Община Русе. Дейностите предвиждат и изграждане на топла връзка между сградите, което ще улесни както ежедневната работа на персонала, така и придвижването на потребителите на социалната услуга, особено при неблагоприятни климатични условия.Ремонтът цели да се създаде по-функционална, достъпна и комфортна среда за потребителите, които живеят в дома и които в момента са 80 души. Предвидено е топлата връзка да бъде изградена в западната част на имота, като същевременно ще бъде съхранена съществуващата декоративна растителност. Реализацията на проекта ще допринесе за оптимизиране на работните процеси и за повишаване качеството на предоставяните услуги.Общата стойност на инвестицията е малко над 60 хиляди евро, като средствата са осигурени от бюджета на Община Русе. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни от откриването на строителната площадка, а изпълнител на строително-монтажните дейности е русенската компания "Строй Груп Корпорейшън“.