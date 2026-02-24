Стартира изграждането на "топла връзка" между сградите на дом "Милосърдие"
Ремонтът цели да се създаде по-функционална, достъпна и комфортна среда за потребителите, които живеят в дома и които в момента са 80 души. Предвидено е топлата връзка да бъде изградена в западната част на имота, като същевременно ще бъде съхранена съществуващата декоративна растителност. Реализацията на проекта ще допринесе за оптимизиране на работните процеси и за повишаване качеството на предоставяните услуги.
Общата стойност на инвестицията е малко над 60 хиляди евро, като средствата са осигурени от бюджета на Община Русе. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни от откриването на строителната площадка, а изпълнител на строително-монтажните дейности е русенската компания "Строй Груп Корпорейшън“.
