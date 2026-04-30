Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Русе организира поредица от родителски срещи, посветени на екранната зависимост при децата и подрастващите.

Първата среща от кампанията се проведе в ОУ "Олимпи Панов" с участието на д-р Деница Филева, която представи пред родители и педагогически специалисти основните рискове, свързани с прекомерната употреба на електронни устройства, както и възможностите за превенция чрез изграждане на здравословни семейни навици и балансирано ежедневие.

Родителите получиха полезна информация относно признаците на екранна зависимост, влиянието ѝ върху психическото, емоционалното и социалното развитие на децата, както и практически насоки за ограничаване на времето пред екраните. Обсъдени бяха алтернативни форми за пълноценно общуване и ангажиране на децата в дейности, стимулиращи социални умения, физическа активност и творческо мислене.

Кампанията е първи етап от лятната програма на МКБППМН – Русе "БезЕкранно", насочена към насърчаване на балансиран начин на живот, ограничаване на дигиталната зависимост и създаване на повече възможности за активни, социални и творчески занимания за децата през летния период.