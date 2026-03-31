С настъпването на пролетта започна поетапното пускане на фонтаните, шадраваните и обществените чешми в Русе. Подготовката на градската среда идва броени дни преди православния Великден, който тази година се пада на 12 април.

Това съобщи кметът Пенчо Милков в публикация във Facebook.

Първото съоръжение, което вече работи, е фонтанът на алея "Перистери" в Парка на младежта. Локацията е сред най-предпочитаните места за отдих от жителите и гостите на града с настъпването на първите топли дни.

Веднага след него е пуснат в експлоатация и водният обект в градинката до търговски комплекс "Олимп" в квартал "Здравец". Съоръжението бе реновирано от общинските служби, за да подобри микросредата в един от най-големите русенски квартали.

Очаква се в следващите дни да заработят и останалите каскади в централната част на града.

"Надявам се да допринесат за още по-приятната атмосфера в града ни в навечерието на Великденските празници", сподели още Милков.