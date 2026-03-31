Стартира поетапното пускане на фонтаните в Русе
Това съобщи кметът Пенчо Милков в публикация във Facebook.
Първото съоръжение, което вече работи, е фонтанът на алея "Перистери" в Парка на младежта. Локацията е сред най-предпочитаните места за отдих от жителите и гостите на града с настъпването на първите топли дни.
Веднага след него е пуснат в експлоатация и водният обект в градинката до търговски комплекс "Олимп" в квартал "Здравец". Съоръжението бе реновирано от общинските служби, за да подобри микросредата в един от най-големите русенски квартали.
Очаква се в следващите дни да заработят и останалите каскади в централната част на града.
"Надявам се да допринесат за още по-приятната атмосфера в града ни в навечерието на Великденските празници", сподели още Милков.
