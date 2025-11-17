Стартира проект за трудова реализация на младежи с аутизъм и СОП в Русе
Инициативата се реализира от Фондация "Новите деца" - Варна с финансовата подкрепа на германските организации Aktion Mensch и Stiftung Liebenau и в партньорство с Дворецът на децата.
Организаторте вярват, че всеки млад човек заслужава шанс да покаже своя потенциал, независимо как работи умът му.
И допълват: "Умението да познаваш себе си -своите “супер сили" и своите “препъни камъни" не се учи в училише, но е основно при свързването ни с другите".
