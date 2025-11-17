На 15 ноември стартира обучителни работилници за младежи с аутизъм и специални образователни потребности в Русе. Програмата цели да подпомогне младежи с аутизъм и СОП да се подготвят за истинска работа, както и работодателите, които да се научат са отворят сърцата си и вратите си за тях.Инициативата се реализира от Фондация "Новите деца" - Варна с финансовата подкрепа на германските организации Aktion Mensch и Stiftung Liebenau и в партньорство с Дворецът на децата.Организаторте вярват, че всеки млад човек заслужава шанс да покаже своя потенциал, независимо как работи умът му.И допълват: "Умението да познаваш себе си -своите “супер сили" и своите “препъни камъни" не се учи в училише, но е основно при свързването ни с другите".