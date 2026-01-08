От 14 януари, сряда, започват огледите в жилищните имоти на домакинствата, подали заявления за подмяна на отоплителни уреди по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе". Огледите ще се извършват по предварително изготвен график от лица, упълномощени от кмета на община Русе. Всяко домакинство ще бъде уведомено предварително за точната дата, ден и час на посещението.По време на огледите ще се:- установяват наличието и видът на отоплителните уреди, използващи дърва и въглища;- оценява общата отоплителна кубатура на жилищния имот и помещенията, които ще се отопляват;- консултират кандидатите относно препоръчителната оптимална мощност на новия отоплителен уред;- обследва състоянието на електрическата инсталация и при необходимост ще се дават препоръки за нейното подобряване;- предоставят указания за подходящо място за монтаж на новите отоплителни устройства и за евентуални допълнителни ремонтни дейности, които домакинствата следва да извършат.В рамките на обходите ще бъдат заснемани отоплителните уреди на твърдо гориво, предвидени за подмяна. За всяко посещение ще се изготвя протокол с описание на констатациите, към който ще бъде приложена техническа карта. Документите се подписват от представителя, извършил огледа, и от собственика на жилището.Дейностите целят намаляване на замърсяването на въздуха и подобряване на качеството на живот на жителите на община Русе чрез подмяна на неекологични отоплителни уреди с по-екологични алтернативи.