Стартират огледите за подмяна на отоплителни уреди в Русе
По време на огледите ще се:
- установяват наличието и видът на отоплителните уреди, използващи дърва и въглища;
- оценява общата отоплителна кубатура на жилищния имот и помещенията, които ще се отопляват;
- консултират кандидатите относно препоръчителната оптимална мощност на новия отоплителен уред;
- обследва състоянието на електрическата инсталация и при необходимост ще се дават препоръки за нейното подобряване;
- предоставят указания за подходящо място за монтаж на новите отоплителни устройства и за евентуални допълнителни ремонтни дейности, които домакинствата следва да извършат.
В рамките на обходите ще бъдат заснемани отоплителните уреди на твърдо гориво, предвидени за подмяна. За всяко посещение ще се изготвя протокол с описание на констатациите, към който ще бъде приложена техническа карта. Документите се подписват от представителя, извършил огледа, и от собственика на жилището.
Дейностите целят намаляване на замърсяването на въздуха и подобряване на качеството на живот на жителите на община Русе чрез подмяна на неекологични отоплителни уреди с по-екологични алтернативи.
