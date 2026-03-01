Пенчо Милков.
"Желая на всички вас да сте здрави, но не само физически. Да сме здрави днес означава да можем да се усмихнем и да бъдем добри. Подайте ръка на хората до вас, защото най-голямото богатство е единството ни“, обърна се кметът към присъстващите. Той също така подчерта, че както нишките на мартеницата са крехки, но преплетени заедно, стават по-силни, така и нашата общност трябва да бъде сплотена, за да преодолява всяко едно предизвикателство.
На сцената се качи и внучката на Баба Марта, която отправи благословия за здраве, берекет и избор на доброто. Изненадваща поява направи и популярният инфлуенсър Боян Тодоров, който избра родния Русе, за да представи за първи път своята най-нова песен "Ще се върнеш“.
В концерта се включиха Мажоретен състав "Екстрийм“ към Общинския младежки дом с ръководител Вероника Миланова, Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Зорница“ с ръководител Светлана Недкова - Петрова към Общински детски център за култура и изкуство, Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“ с ръководител Нели Гарвалова – Христова, Танцово студио "Импулс" при Общинския младежки дом с ръководител Петя Николова, Вокална група "Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с вокален педагог д-р Наталия Константинова и ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов“.
Обичаните от няколко поколения българи Братя Аргирови повдигнаха настроението с любимите на публиката "Силвия“, "И замириса на море“, "Как си ти“, "Гот е“ и други. Те също призоваха присъстващите да бъдат посланици на доброто, правейки всеки ден по нещо смислено за някой друг.
През месец февруари Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе проведе мащабна превантивна кампания под мотото "Не на насилието, да на доброто!“, насочена към ученици и млади хора от цялата община. Инициативата включваше разнообразни дейности, свързани с насърчаване на толерантността, уважението и позитивното общуване между децата и младежите. В рамките на кампанията беше организиран и национален фотоконкурс, който предизвика голям интерес и привлече участници – деца и ученици от цялата страна. Чрез своите фотографии те представиха личното си виждане за добротата, приятелството и живота без насилие.
Концертът по повод 1 март бе част от заключителния етап на кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Стотици русенци пяха заедно с Братя Аргирови по време на концерта "Не на насилието, да на доброто!"
© Община Русе
Още от категорията
/
Ясни са резултатите от VI Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство "Магията на изкуството" – Русе 2026
02.03
Слънчева събота в Русе
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Борово почете героите за Трети март
21:11 / 02.03.2026
Митничари откриха над 100 000 недекларирани евра край Русе
20:48 / 02.03.2026
Областният управител на Русе: Днес нашата битка не е на бойните п...
16:06 / 02.03.2026
Лек ръст на заболелите от грип в област Русе
14:28 / 02.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.