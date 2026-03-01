Сподели close
На сцената до Съдебната палата днес се проведе празничният концерт под наслов "Не на насилието, да на доброто!“. Събитието бе по повод един от най-обичаните български празници – Баба Марта и бе организирано от Община Русе и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а в него се включиха талантливите изпълнители на Общинския детски център за култура и изкуство, Общинския младежки дом и Националното училище по изкуствата в Русе. Кулминацията на концерта бе появата на Братя Аргирови, които изпяха някои от най-големите си хитове заедно със стотиците присъстващи. Своеобразен домакин на празничната проява бе кметът Пенчо Милков.

"Желая на всички вас да сте здрави, но не само физически. Да сме здрави днес означава да можем да се усмихнем и да бъдем добри. Подайте ръка на хората до вас, защото най-голямото богатство е единството ни“, обърна се кметът към присъстващите. Той също така подчерта, че както нишките на мартеницата са крехки, но преплетени заедно, стават по-силни, така и нашата общност трябва да бъде сплотена, за да преодолява всяко едно предизвикателство.

На сцената се качи и внучката на Баба Марта, която отправи благословия за здраве, берекет и избор на доброто. Изненадваща поява направи и популярният инфлуенсър Боян Тодоров, който избра родния Русе, за да представи за първи път своята най-нова песен "Ще се върнеш“.

В концерта се включиха Мажоретен състав "Екстрийм“ към Общинския младежки дом с ръководител Вероника Миланова, Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Зорница“ с ръководител Светлана Недкова - Петрова към Общински детски център за култура и изкуство, Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“ с ръководител Нели Гарвалова – Христова, Танцово студио "Импулс" при Общинския младежки дом с ръководител Петя Николова, Вокална група "Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с вокален педагог д-р Наталия Константинова и ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов“.

Обичаните от няколко поколения българи Братя Аргирови повдигнаха настроението с любимите на публиката "Силвия“, "И замириса на море“, "Как си ти“, "Гот е“ и други. Те също призоваха присъстващите да бъдат посланици на доброто, правейки всеки ден по нещо смислено за някой друг.

През месец февруари Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе проведе мащабна превантивна кампания под мотото "Не на насилието, да на доброто!“, насочена към ученици и млади хора от цялата община. Инициативата включваше разнообразни дейности, свързани с насърчаване на толерантността, уважението и позитивното общуване между децата и младежите. В рамките на кампанията беше организиран и национален фотоконкурс, който предизвика голям интерес и привлече участници – деца и ученици от цялата страна. Чрез своите фотографии те представиха личното си виждане за добротата, приятелството и живота без насилие.

Концертът по повод 1 март бе част от заключителния етап на кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.