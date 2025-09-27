Стратегическо партньорство и бъдещи инициативи между Русе и Китай обсъдиха кметът Пенчо Милков и посланик Дай Цинли

© В сградата на Община Русе се проведе официална среща между кмета на община Русе Пенчо Милков и Н. Пр. Дай Цинли - извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в България. Висшият китайски дипломат бе посрещнат в сградата на общината по стар български обичай с пита и шарена сол. В срещата участваха и заместник-кметовете Златомира Стефанова, Енчо Енчев и Димитър Недев, както и екипът на посланика: Жанг Янбо – съветник по културната дейност, Ли Дзън – трети секретар, и Чен Минхуей – секретар на посланика.



Основна тема на срещата беше разширяването на сътрудничеството между Русе и градове в Китай, като акцентът бе поставен върху икономическите и културните връзки. Двете страни се съгласиха, че те ще допринесат за укрепване на двустранните отношения и за развитие на сътрудничеството в различни области, включително образование, търговия и туризъм.



Пенчо Милков сподели своите положителни впечатления от работното си посещение в Китай през август, където бе начело на официална делегация и проведе редица срещи с представители на държавни институции и водещи китайски компании. Той подчерта стратегическото значение на Русе като транспортен и логистичен център по река Дунав и в трансевропейските коридори, както и потенциала на града за развитие в сфери като индустриални зони, високотехнологични паркове и възобновяема енергия. Милков изрази увереност, че двустранното сътрудничество с Китай може да донесе значителни ползи за региона и България като цяло.



Милков сподели и своите впечатления от участието си преди дни в двудневната конференция в София, посветена на 10-годишнината от инициативата "Един пояс, един път“. Милков подчерта отново ключовото значение на Русе като транспортен и логистичен възел по река Дунав. Той заяви, че Русе е град с визия за бъдещето и е отворен към партньорства, които насърчават икономическия растеж и иновациите. В разговорите бяха засегнати и теми, свързани със съвместни инициативи в областта на образованието и туризма



"Срещата с вас и екипа ви е още един важен етап в укрепването на нашите отношения с Китай. Убеден съм, че заедно можем да реализираме ползотворни проекти, които да създадат нови възможности за бизнеса в региона и гражданите, като същевременно утвърдим нашия град като важен търговски и културен център. Убеден съм, че това ще доведе до взаимни ползи и ще укрепи позициите на Русе като важен търговски и културен център“, заяви кметът Милков.



Посланик Дай Цинли изрази благодарност за топлото посрещане и подчерта значението на побратимяването между двата града. "Китай и България имат дълбоки исторически и културни връзки. Побратимяването между Ичун и Русе ще бъде нова стъпка в развитието на нашето сътрудничество и ще отвори нови възможности за обмен и партньорство“, отбеляза тя.



По време на срещата бяха обсъдени и предстоящите събития, свързани с отбелязването на 76-ата годишнина от основаването на Китайската народна република и от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България, които ще се проведат на 29 септември в София.



По-късно през деня кметът Милков и посланик Дай Цинли ще открият второто издание на Фестивала на драконовите лодки, което ще се проведе в Лесопарк "Липник“. Стартът на събитието е от 16 ч. с традиционна церемония по изрисуване на очите на дракон, част от екзотичните азиатски плавателни съдове.