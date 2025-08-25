Стрелци от България, Кипър и Румъния ще премерят сили в Русе

© Международният турнир "Дунавски стрели“ ще събере на Градския стадион на 30 и 31 август (събота и неделя) представители на три държави. В спортната надпревара се включват участници от България, Кипър и Румъния. Проявата се организира от Спортния клуб "Джамбо-2006“ със съдействието на Община Русе.



Състезателите ще покажат умения в дисциплините олимпийски стил, ловен лък и гол лък. Публиката ще може да наблюдава уменията на кадети, младежи, девойки, мъже, жени и спортисти на възраст 50+. Това разнообразие гарантира интересни двубои и демонстрации на различни техники на стрелба.



Домакините от клуб "Джамбо-2006“ ще се представят с 20 спортисти. Сред тях е европейският шампион Иван Банчев. За него и за личния му треньор Йордан Джамбазов това е последната проверка преди Световното първенство, което ще се проведе в началото на септември в Южна Корея.