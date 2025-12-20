Днес преди обяд над Дунавската равнина и Източна България ще е мъгливо, а над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. През деня облачността ще се увеличава и впълтнява, и до вечерта над по-голямата част от страната ще е облачно. На отделни места в източните райони ще превали слаб дъжд, съобщи НИМХ. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 3° и 8°, в югозападните райони и по Черноморието – до 10°-12°, за София – около 8°. В Русе до 4°.Над планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но постепенно облачността ще се увеличава и вплътява. До края на деня на места в Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд, по най-високите части - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, а на 2000 метра – около 4°.Над Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. В следобедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.