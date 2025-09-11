© Русенски университет виж галерията Днес, 11 септември 2025 г., в двора на Русенския университет беше открита изложба на ретро автомобили, собственост на студенти, докторанти и преподаватели.



Това е първо по рода си събитие за висшето училище и се организира от професионален клуб "Исторически превозни средства“. Изложбата ще продължи до 19 септември 2025 г.



Посетителите могат да видят около 20 класически автомобила, които съхраняват духа на различни автомобилни епохи.



Изложбата беше открита от акад. Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет, който приветства организаторите и гостите. Акад. Белоев подчерта, че в Русенския университет функционират много професионални клубове в различни направления.



"Във факултет "Транспортен“ клубовете дават възможност на студентите да се докоснат както до съвременните постижения, така и до историческото развитие на технологиите. Това показва, че всяко ново стъпва върху вече създаденото.“, каза още акад. Белоев.



В рамките на събитието се проведе и среща с автомобилния състезател Мирослав Станчев.



Изложбата е отворена за посещение до 19 септември 2025 г. в двора на Русенския университет – между I и II корпус, (под топлата връзка).