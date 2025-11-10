Студенти и ученици от Молдова са на посещение в Русенския университет
©
Групата беше посрещната в зала "Образователно пространство на бъдещето" в Русенския университет от ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, която ги приветства и им пожела приятен престой.
Доц. Атанасова получи благодарствен адрес от Младежки център "Васил Левски" – Тараклия, Молдова.
Заместник-ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова ги запозна с модерната учебна база, структурата на университета и възможностите, които Русенският университет предлага на своите студенти.
Студентите и учениците от Молдова ще останат тук до четвъртък, като за тях е предвидена културно-историческата програма, включваща посещение на всички по-важни музеи и забележителности в Русе, както и екскурзии в околността.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Водач катастрофира по таван на пътя Русе-Николово
17:43 / 09.11.2025
Деси Добрева и младите таланти на Русе вдигнаха на крака зала "Ар...
09:29 / 09.11.2025
Сандрово отбеляза своя празник с много музика и народни танци
08:45 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.