Днес, 10 ноември 2025 г., в Русенския университет пристигна група студенти от филиала на университета в Тараклия, Молдова. С тях са и ученици от лицей "Иван Вазов" в Тараклия. Посещението им в Русенския университет е награда за участието им в проект за ролеви игри.Групата беше посрещната в зала "Образователно пространство на бъдещето" в Русенския университет от ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, която ги приветства и им пожела приятен престой.Доц. Атанасова получи благодарствен адрес от Младежки център "Васил Левски" – Тараклия, Молдова.Заместник-ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова ги запозна с модерната учебна база, структурата на университета и възможностите, които Русенският университет предлага на своите студенти.Студентите и учениците от Молдова ще останат тук до четвъртък, като за тях е предвидена културно-историческата програма, включваща посещение на всички по-важни музеи и забележителности в Русе, както и екскурзии в околността.