Студенти от Русенския университет бяха отличени за високи академични резултати
Отличията бяха връчени от кмета Пенчо Милков в присъствието на заместник-кмета Енчо Енчев, почетния ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет акад. Христо Белоев и доц. д-р инж. Галина Иванова, заместник-декан по научната дейност във факултет "Електротехника, електроника и автоматика“.
Кметът поздрави отличените и подчерта, че вярва в силата на техния труд и амбиция. "Поздравявам ви за усилията, които сте полагали през годините, и за пътя, по който вървите. Вярвам, че целеустремеността и постоянството ще ви водят и занапред. Знанията, които натрупвате, имат истинска стойност, когато се използват, за да правите добро. Това носи смисъл и удовлетворение“, заяви Милков.
Александра Папазова е студентка IV курс, специалност "Финансова математика“, Факултет "Природни науки и образование“. Пълна отличничка с успех 6.00 и бронзов медал от 50-то юбилейно издание на Националната студентска олимпиада по математика (2025). Има траен интерес към научно-изследователската работа и участие в два проекта на вътрешния фонд на университета – "Изследване и моделиране на реални процеси“ и "Изследване на природни и антропогенни явления“.
Автор е на научна публикация в международното издание IOP Publishing (Scientific journal impact rank 0.187) и е представила доклад на международната конференция на Euro-American Consortium (Albena, 2025).
Притежава и практически опит – в ЕМАГ Интернешънъл ООД работи като оператор в контактен център, а от юни 2025 г. е изпълнителен секретар в Алгона ООД, с дейности по анализ и оптимизация на транспортни и финансови данни.
Наред с академичните си постижения развива и творчески заложби – участник е в Международния хоров фестивал "Music and Sea“ 2024 (първа награда във фолклорна категория с хор "Дунавски вълни“), а като вокалист на "The Rock“ и трио "AURA“ има участия в различни музикални инициативи, сред които Ruse Summer Fest.
Атила Панджар е магистър-студент по "Компютърни системи и технологии“ във Факултет "Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенски университет. Първенец е на бакалавърския випуск от същата специалност с успех 5.83 и 6.00 от дипломната защита, многократно награждаван за отличен успех и активност.
Участва активно в научно-изследователската дейност и има общо 4 научни публикации – две индексирани в Scopus и две в Студентската научна сесия. Член е на Студентския клон на IEEE и зам.-председател на Electronics Packaging Society (IEEE) към университета (2023–2025). Представял е дейността на EPS на международния форум в Крайова, Румъния.
Отличаван е многократно: първенец на специалността (2025), първо място отборно в Електрониада 2025, отличия и призови места в студентски конкурси през 2023–2024, както и сертификати за участия в инициативи по Еразъм+, Електрониада и Студентските научни сесии. През 2024/2025 г. е стажант-учител по специалността в ПГЕЕ "Апостол Арнаудов“ – Русе.
Гергана Димитрова Александрова е студентка III курс, специалност "Технология и управление на транспорта“, Факултет "Транспортен“. Поддържа постоянен успех Отличен 6.00 и показва висока отговорност, аналитичност и научен подход в обучението. Участва в инициативи и дискусии, свързани с иновациите и устойчивата мобилност, сред които "Устойчива и иновативна мобилност в градовете – думата имат младите“ (2022) и Иновативно младежко ЕКСПО IX (2025) като представител на Академичен клуб "Четири колела“ и Elect RU. Има участие в международния форум "Наука, технологии, иновации, бизнес“ – Есен 2024 в Пловдив, където представя доклад "Организация на сервизната дейност...“ в съавторство с доц. д-р Димитър Грозев. В рамките на обучението си активно се включва в академични форуми и проекти, подготвя разработки и демонстрира високо ниво на аналитичност и ангажираност.
