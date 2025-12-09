Студентите от клуб "Палитра" към Русенския университет организират дванадесетия си благотворителен коледен базар. Кампанията подпомага студенти в затруднено социално положение.Базарът ще бъде открит на 15 декември в 10:00 ч. в централното фоайе на Ректората и ще продължи до 17 декември. Към инициативата се включват и студенти от специалностите "Начална училищна педагогика с чужд език" и "Предучилищна и начална училищна педагогика", включително задочници и представители на филиала на Русенския университет във Видин.С ръчно изработени коледни сувенири в благородната инициатива се включват още преподаватели, както и някои от най-талантливите членове на екипа на издателство "Бит и техника".Всеки посетител ще може пряко да помогне на нуждаещи се колеги - с покупка на ръчно изработени коледни изделия и с присъствие. Коледният жест няма нужда от украса - важното е, че помага.