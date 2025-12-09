Студентите от клуб "Палитра" към Русенския университет готвят благотворителен коледен базар
©
Базарът ще бъде открит на 15 декември в 10:00 ч. в централното фоайе на Ректората и ще продължи до 17 декември. Към инициативата се включват и студенти от специалностите "Начална училищна педагогика с чужд език" и "Предучилищна и начална училищна педагогика", включително задочници и представители на филиала на Русенския университет във Видин.
С ръчно изработени коледни сувенири в благородната инициатива се включват още преподаватели, както и някои от най-талантливите членове на екипа на издателство "Бит и техника".
Всеки посетител ще може пряко да помогне на нуждаещи се колеги - с покупка на ръчно изработени коледни изделия и с присъствие. Коледният жест няма нужда от украса - важното е, че помага.
Още от категорията
/
Русенският музей превръща местното културно наследство в обществени колекции чрез проект "Тайни колекции"
13:03
Община Русе и Асоциацията за инсулт и афазия подписаха меморандум за превенция и подкрепа на пациенти
11:12
Безплатни изследвания за туберкулоза в Белодробната болница в Русе. Кампанията ще продължи две седмици
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студенти от Русенския университет бяха отличени за високи академи...
16:34 / 08.12.2025
ГПУ-Русе задържа участници в телефонна измама, изетти са над 20 0...
15:35 / 08.12.2025
Община Русе с нов главен архитект
15:11 / 08.12.2025
Налага се премахване на 36 автомобила в Русенско поради съмнение ...
12:50 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.