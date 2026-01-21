Минимална температура от минус 12,3 градуса е измерена рано тази сутрин в Русе. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град. Измерената температурa почти достига рекорда за най-студен ден през 2016 г., когато термометрите са отчели минус 17 градуса.Докато институциите запазват спокойствие, социалната система на града е поставена под напрежение, разчитайки на доброволчество и дарения, за да предотврати хуманитарна криза.От Центъра за спешна медицинска помощ в Русе съобщиха, че през нощта не са постъпвали сигнали за пострадали от ниските температури граждани.В Русе работи и кризисна трапезария за бездомни на БЧК. В нея около 40 бездомни получават топла супа за обяд, чай и седмичен пакет с консервирани храни.Директорът на БЧК - Русе Антоанета Ябанозова потвърди, че освен топла храна, нуждаещите се получават и седмичен пакет с консерви. Трапезарията, която отвори врати още на 20 ноември, е планирана да работи до началото на март.