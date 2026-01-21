Студът скова Русе: Термометрите отчетоха минус 12 градуса
Докато институциите запазват спокойствие, социалната система на града е поставена под напрежение, разчитайки на доброволчество и дарения, за да предотврати хуманитарна криза.
От Центъра за спешна медицинска помощ в Русе съобщиха, че през нощта не са постъпвали сигнали за пострадали от ниските температури граждани.
В Русе работи и кризисна трапезария за бездомни на БЧК. В нея около 40 бездомни получават топла супа за обяд, чай и седмичен пакет с консервирани храни.
Директорът на БЧК - Русе Антоанета Ябанозова потвърди, че освен топла храна, нуждаещите се получават и седмичен пакет с консерви. Трапезарията, която отвори врати още на 20 ноември, е планирана да работи до началото на март.
