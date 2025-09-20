Новини
Събраха над тон и половина боклук край Дунав мост
Автор: Емануела Вилизарова 16:24Коментари (0)73
© Областна администрация - Русе
Повече от 80 чувала събраха служителите на Областната администрация в Русе в района на Дунав мост в рамките на четиринайсетото издание на националната кампания на bTV Media Group "Да изчистим България заедно“. Събитието е в подкрепа на световния ден на почистването — Wor1d C1ean Up Day 2025. По предложение на областния управител Драгомир Драганов тази година усилията на работещите в Областната администрация бяха насочени към почистването на една от входно-изходните артерии не само за града, но и за страната.

Драганов и десетки служители от ръководената от него администрация почистиха по-голямата част от района между двете кръгови кръстовища при Дунав мост, където ежедневно стотици камиони изчакват да преминат през границата към Румъния. За първи път в инициативата се включиха и бивши служители на администрацията. Поради натрупаното огромно количество отпадъци, което надхвърляше тон и половина, се наложи и намесата на багер.

Събраните отпадъци съдържаха предимно пластмасови бутилки, кенчета, празни кутии и найлонови торбички. Не липсваха обаче и стъклен бутилки, които изхвърлени сред природата и оставени на пряка слънчева светлина, представляват особена опасност, защото могат да предизвикат бързо разрастващи се пожари. За съжаление на повечето места имаше консерви, захвърлени стари дрехи, спукани автомобилни гуми и дори бутилки с урина, както и употребявани хигиенни материали и контрацептивни средства. "Абсолютно недопустимо е с тази гледка да се сблъскват влизащите в страната. Действително съм потресен от вида и количеството на събраните отпадъци и много се надявам, че повече няма да ставаме свидетели на подобно гнусно замърсяване на природата“, коментира Драганов.

Той поясни обаче че за съжаление силите и средствата не са стигнали за почистването на целия район и е останала много малка част, която все още не е добила очаквания вид. Областният управител е категоричен, че и този периметър ще бъде почистен в най-скоро време. Според Драганов подобни кампании са необходими, защото те дават реален резултат. Въпреки това по думите на областния управител акцентът трябва да е поставен предимно върху личната ежедневна отговорност на всеки един от нас към околната среда.

От Областната администрация припомнят, че събраните от почистването отпадъци трябва да се събират разделно и не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, опасни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди. И тази година водеща роля в организацията по голямото почистване имаха отново от Областната управа и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Само преди дни от Областната управа в крайдунавския град раздадоха на общините в региона 1100 чувала и над 2200 броя ръкавици, осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Със съдействието на Министерството на околната среда и водите, по време на кампанията /днес и утре/ – общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия. Осигурени са и бонове за дизелово гориво и бензин за общинските администрации, който ще извозват отпадъците. От Областната управа апелират към всички институции и граждани, включващи се в инициативата да изпратят информация за мястото на почистване, броя на доброволците и събраното количеството отпадъци в съответната Общинска администрация. Фокусът на инициативата тази година е устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци.

Само през миналата година в Русенско в кампанията участваха повече от 8000 души, които почистиха около 160 места и 11 нерегламентирани сметища. През 2022 г. областта отбеляза абсолютен рекорд и в кампанията участваха почти 27 000 души. По данни на световната организация Let’s Do It World, всеки 10 тона почистени отпадъци с доброволчески труд спестяват 22 млн. евро. World Cleanup Day се провежда под патронажа на Европейския парламент и е част от календара на ООН.






