|Съдиите в Русе обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски шеф
В изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми.
Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят, пишат от институцията. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд – Русе, чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет.
Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса.
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе
12:17 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
