Съдът отхвърли жалбата на Драгомир Драганов срещу конкурса за омбудсман на Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 14:49Коментари (0)67
Административен съд - Русе прекрати производството по жалбата на областния управител Драгомир Драганов, с която се оспорваше решението на Общинския съвет в Русе за обявяване на конкурс за избор на нов обществен посредник.

Жалбата бе свързана с решението на местния парламент от юнската сесия, с което бе стартирана процедура за нов конкурс, след като мандатът на настоящия омбудсман Валентин Димитров изтече през месец май.

Областният управител възразяваше, че преди старта на новия конкурс Общинският съвет е трябвало официално да прекрати правомощията на Димитров. Освен това се оспорваше и валидността на двугодишния мандат, записан в правилника, с аргумента, че по закон той следва да е четиригодишен.

Съдът обаче прие, че жалбата е неоснователна. Съгласно постановеното определение, след като през май 2023 година е влязло в сила решението за назначаването на Валентин Димитров, между него и Община Русе е подписано споразумение за мандат от две години. В документа се позовава на §2 от преходните и заключителни разпоредби на правилника, според който първият мандат на омбудсмана е с такава продължителност, предаде Dunavmost.

Съдът подчерта, че областният управител има правомощия да оспорва актове на Общинския съвет, но единствено когато те представляват административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс. В случая решението за откриване на конкурс няма характер на такъв акт, тъй като то не засяга права или задължения на неопределен кръг лица.

"Това е организационно решение по процедура, което не подлежи на самостоятелно оспорване," се посочва в определението на съда. Според магистратите, изборът на конкурсна комисия и възлагането на председателя на Общинския съвет да обяви конкурса публично също представляват част от организационни действия, а не административни актове.

Съдът намира, че не е налице индивидуален или общ административен акт, който да подлежи на съдебен контрол. По тази причина жалбата е оставена без разглеждане, а делото - прекратено.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.






Актуални теми
Градски транспорт в Русе
Убийство в Първомай
Кабинетът "Желязков"
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
