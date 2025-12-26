Районен съд – Русе отмени глоба от 300 лева, наложена на родител, чието дете е било засечено от полицията навън след 22:00 часа без придружител. Причината за решението на магистратите е фактът, че до навършването на пълнолетие на младежа са оставали само 16 дни.Случаят датира от 8 септември 2025 година. Около 22:50 часа полицейски патрул е извършил проверка на кръстовище в града, при която е установен непълнолетният Б. Тъй като часът е бил след допустимия вечерен час за лица под 18 години без придружител, на родителя Я. е съставен акт за административно нарушение по Закона за закрила на детето. Впоследствие директорът на Областната дирекция на МВР – Русе е издал наказателно постановление с глоба в размер на 300 лева.Въпреки че формално нарушението е извършено, съдебният състав приема жалбата на родителя за основателна. В мотивите си съдът посочва, че деянието се характеризира с изключително ниска степен на обществена опасност, пише Дунав мост.Магистратите акцентират върху факта, че младежът не е извършвал противообществени прояви, а просто се е прибирал към дома си, който се намира в близост до мястото на проверката. Ключов аргумент за отмяната на санкцията е възрастта на момчето – нарушението е регистрирано само две седмици преди то да навърши 18 години.Съдът квалифицира случая като "маловажен" по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Вместо парична санкция, магистратите отправиха писмено предупреждение към родителя, че при повторно нарушение в рамките на една година ще бъде наложено наказание.Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.