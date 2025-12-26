Съдът отмени глоба на родител на тийнейджър, оставали му 16 дни до пълнолетие
Случаят датира от 8 септември 2025 година. Около 22:50 часа полицейски патрул е извършил проверка на кръстовище в града, при която е установен непълнолетният Б. Тъй като часът е бил след допустимия вечерен час за лица под 18 години без придружител, на родителя Я. е съставен акт за административно нарушение по Закона за закрила на детето. Впоследствие директорът на Областната дирекция на МВР – Русе е издал наказателно постановление с глоба в размер на 300 лева.
Въпреки че формално нарушението е извършено, съдебният състав приема жалбата на родителя за основателна. В мотивите си съдът посочва, че деянието се характеризира с изключително ниска степен на обществена опасност, пише Дунав мост.
Магистратите акцентират върху факта, че младежът не е извършвал противообществени прояви, а просто се е прибирал към дома си, който се намира в близост до мястото на проверката. Ключов аргумент за отмяната на санкцията е възрастта на момчето – нарушението е регистрирано само две седмици преди то да навърши 18 години.
Съдът квалифицира случая като "маловажен" по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Вместо парична санкция, магистратите отправиха писмено предупреждение към родителя, че при повторно нарушение в рамките на една година ще бъде наложено наказание.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.
