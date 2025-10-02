ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът отмени разрешението за изсичане на дърветата по улица "Муткурова"
Съобразно съдържанието на одобреното от кмета на общината становище на експерти във връзка с изсичането на 11 броя декоративни дървета, намиращи се на ул.“Муткурова“, огледът на място е бил извършен на 02.10.2024 г. Било е установено, че в тротоарната площ се намират картотекирани 11 броя декоративни дървета Frxinus Americana /ясен/. Посочено е още, че дърветата са над 100 годишни /по данни от предходни картотеки/ и са в добро биологично състояние с изключение на едно; че това са дървета от Първа величана, които могат да достигнат до максимални за страната размери; че стъблата им са с диаметър над 70 см.; че повърхностните им корени повдигат настилката над 35 см и правят тротоара непроходим от гледна точка на изискванията за достъпност; че са отместили бордюрите към пътя и той е придобил неправилна /вълнообразна/ форма, предаде Русе Медиа.
Сочи се и че при ремонт на пътя и тротоара /за постигане на параметрите на вертикалното планиране/, както и за достигане на параметрите на слоевете на настилката, ще е необходимо да се премахнат повърхностни корени на дълбочина поне 60 см. /включвайки и тези, които са излезли много над нивото на тротоара/. При осигуряване закрепването на новите бордюри/ както към пътя, така и в тротоара/ ще е необходимо окастрените корени и части от стъблото да останат над настилката. Сочи се, че всички тези мероприятия ще доведат до нарушаване на механичния баланс на дърветата, проникване на гъбни вредители, ще съкрати живота им и ще ги превърне в потенциално опасни, както за хората, така и за материалните ценности.
При обострянето на метеорологичната обстановка през последните години /бурни ветрове, мокър сняг, преовлажняване и засушаване на почвата/ ще бъде безразсъдно тези дървета да се запазят. Това, че дърветата са на пределна възраст и ще претърпят всички намеси необходими за изграждане на пътната инфраструктура ще доведе до по-бързото им отмиране /дори да се размине без инциденти/.
Тогава ще последва резитба на тези дървета. Няма да могат да се изкоренят, без да се разруши вече отремонтираната настилка. Големият обем корени ще доведе до слягане и необходимост от нови ремонти. Няма да се обработят местата за засаждане и няма да се развие ново качествено насаждение. Становището на ланд. архитекти е, че на основание чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 2 от Наредба № 1/10.03.1993 г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност е необходимо дърветата да се премахнат
