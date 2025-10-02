Съдът отмени разрешението за изсичане на дърветата по улица "Муткурова"

© Община Русе Административният съд в Русе отмени писменото разрешение на кмета на Община Русе за изсичане на 11 дървета по ул.“Муткурова“ по жалба, подадена от русенка. Премахването на дърветата преди година предизвика бурни реакции сред обществеността.



Съобразно съдържанието на одобреното от кмета на общината становище на експерти във връзка с изсичането на 11 броя декоративни дървета, намиращи се на ул.“Муткурова“, огледът на място е бил извършен на 02.10.2024 г. Било е установено, че в тротоарната площ се намират картотекирани 11 броя декоративни дървета Frxinus Americana /ясен/. Посочено е още, че дърветата са над 100 годишни /по данни от предходни картотеки/ и са в добро биологично състояние с изключение на едно; че това са дървета от Първа величана, които могат да достигнат до максимални за страната размери; че стъблата им са с диаметър над 70 см.; че повърхностните им корени повдигат настилката над 35 см и правят тротоара непроходим от гледна точка на изискванията за достъпност; че са отместили бордюрите към пътя и той е придобил неправилна /вълнообразна/ форма, предаде Русе Медиа.



Сочи се и че при ремонт на пътя и тротоара /за постигане на параметрите на вертикалното планиране/, както и за достигане на параметрите на слоевете на настилката, ще е необходимо да се премахнат повърхностни корени на дълбочина поне 60 см. /включвайки и тези, които са излезли много над нивото на тротоара/. При осигуряване закрепването на новите бордюри/ както към пътя, така и в тротоара/ ще е необходимо окастрените корени и части от стъблото да останат над настилката. Сочи се, че всички тези мероприятия ще доведат до нарушаване на механичния баланс на дърветата, проникване на гъбни вредители, ще съкрати живота им и ще ги превърне в потенциално опасни, както за хората, така и за материалните ценности.



При обострянето на метеорологичната обстановка през последните години /бурни ветрове, мокър сняг, преовлажняване и засушаване на почвата/ ще бъде безразсъдно тези дървета да се запазят. Това, че дърветата са на пределна възраст и ще претърпят всички намеси необходими за изграждане на пътната инфраструктура ще доведе до по-бързото им отмиране /дори да се размине без инциденти/.



Тогава ще последва резитба на тези дървета. Няма да могат да се изкоренят, без да се разруши вече отремонтираната настилка. Големият обем корени ще доведе до слягане и необходимост от нови ремонти. Няма да се обработят местата за засаждане и няма да се развие ново качествено насаждение. Становището на ланд. архитекти е, че на основание чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 2 от Наредба № 1/10.03.1993 г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност е необходимо дърветата да се премахнат