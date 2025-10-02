Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Съдът отмени разрешението за изсичане на дърветата по улица "Муткурова"
Автор: Екип Ruse24.bg 14:24Коментари (0)76
© Община Русе
Административният съд в Русе отмени писменото разрешение на кмета на Община Русе за изсичане на 11 дървета по ул.“Муткурова“ по жалба, подадена от русенка. Премахването на дърветата преди година предизвика бурни реакции сред обществеността.

Съобразно съдържанието на одобреното от кмета на общината становище на експерти във връзка с изсичането на 11 броя декоративни дървета, намиращи се на ул.“Муткурова“, огледът на място е бил извършен на 02.10.2024 г. Било е установено, че в тротоарната площ се намират картотекирани 11 броя декоративни дървета Frxinus Americana /ясен/. Посочено е още, че дърветата са над 100 годишни /по данни от предходни картотеки/ и са в добро биологично състояние с изключение на едно; че това са дървета от Първа величана, които могат да достигнат до максимални за страната размери; че стъблата им са с диаметър над 70 см.; че повърхностните им корени повдигат настилката над 35 см и правят тротоара непроходим от гледна точка на изискванията за достъпност; че са отместили бордюрите към пътя и той е придобил неправилна /вълнообразна/ форма, предаде Русе Медиа.

Сочи се и че при ремонт на пътя и тротоара /за постигане на параметрите на вертикалното планиране/, както и за достигане на параметрите на слоевете на настилката, ще е необходимо да се премахнат повърхностни корени на дълбочина поне 60 см. /включвайки и тези, които са излезли много над нивото на тротоара/. При осигуряване закрепването на новите бордюри/ както към пътя, така и в тротоара/ ще е необходимо окастрените корени и части от стъблото да останат над настилката. Сочи се, че всички тези мероприятия ще доведат до нарушаване на механичния баланс на дърветата, проникване на гъбни вредители, ще съкрати живота им и ще ги превърне в потенциално опасни, както за хората, така и за материалните ценности.

При обострянето на метеорологичната обстановка през последните години /бурни ветрове, мокър сняг, преовлажняване и засушаване на почвата/ ще бъде безразсъдно тези дървета да се запазят. Това, че дърветата са на пределна възраст и ще претърпят всички намеси необходими за изграждане на пътната инфраструктура ще доведе до по-бързото им отмиране /дори да се размине без инциденти/.

Тогава ще последва резитба на тези дървета. Няма да могат да се изкоренят, без да се разруши вече отремонтираната настилка. Големият обем корени ще доведе до слягане и необходимост от нови ремонти. Няма да се обработят местата за засаждане и няма да се развие ново качествено насаждение. Становището на ланд. архитекти е, че на основание чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 2 от Наредба № 1/10.03.1993 г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност е необходимо дърветата да се премахнат






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Серия от трусове в Турция
България в еврозоната
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: