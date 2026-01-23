Съдът в Русе подкрепи програмната акредитация на специалност "Право" в Русенския университет
В рамките на процедурата, от името на Окръжен съд - Русе, съдия Мирослав Йорданов изрази становище за високата професионална подготовка на дипломираните юристи от Русенския университет и представи писмена справка за съдиите (11 броя) и служителите (5 броя), работещи в Окръжен съд, завършили висше образование по специалност "Право" в акредитирания факултет.
Тя изрази безрезервната подкрепа на съдебната институция към университета и подкрепи и с други данни сътрудничеството между двете институции за съвместните инициативи със студенти и преподаватели. Изнесе и данни за стажант-юристите, встъпили в Окръжен съд за провеждане на юридическия си стаж. През 2024 г. те са били 21, а през 2025 г. броят им е нараснал на 27. От м. януари т.г. са встъпили 14 кандидати от русенския юридически факултет.
Към настоящият момент в Окръжен съд - Русе работят и трима служители, които се обучават по специалността.
