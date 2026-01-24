В периода 26.01.2026 г. - 30.01.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Ряхово: КТП Биков и улици: "Черно Море", "Цар Борис Първи", "Просторна", "Цар Симеон", "Чифлишка", "Хан Аспарух", "Баба Тонка", "Самуил", "Никола Й. Вапцаров", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.